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Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde komşuların kötü koku ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen dairede, 3. katta yaşayan Enver Göktepe (62) ölü bulundu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı

Olayın detayı:

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi 1904. Sokak adresindeki 3 katlı binanın son katında yaşayan Enver Göktepe (62)'den uzun süre haber alamayan komşular, evden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

Bölgeye yapılan müdahale:

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve içeri girdiklerinde Göktepe'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Göktepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze ve soruşturma:

Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Göktepe'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor ve soruşturma devam ediyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE EVİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELEN ŞAHIS, EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE EVİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELEN ŞAHIS, EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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