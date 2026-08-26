Eskişehir'de bıçaklanan esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde birlikte alkol aldığı yakın arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren esnaf Bülent Sap için cenaze töreni düzenlendi. Olayın yaşandığı mahalle ve adreste güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası Sap'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde gerçekleşti. Semt pazarında esnaflık yapan Bülent Sap (48), uzun süredir tanıdığı Nihat Ö.nün evine konuk oldu. İkili birlikte alkol aldığı sırada çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi eline geçirdiği bıçakla Sap'a saldırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Sap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olay yerinde ilk müdahalelerin ardından güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi Nihat Ö., asayiş görevlilerince gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, zanlının evinin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam ediyor.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Bülent Sapın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Gündoğmuş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Törene merhumun ailesi, yakınları ve pazar esnafı arkadaşları katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

ESKİŞEHİR’DE BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 48 YAŞINDAKİ BÜLENT SAP’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLİRKEN, OLAYIN ŞÜPHELİSİ NİHAT Ö.’NÜN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.