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Eskişehir'de sandalyede sızan kişinin sağlık sorunu olmadığı belirlendi

Tepebaşı'nda sandalyede bilinci kapalı bulunan Ü.E.'nin sağlık taramasında sorun görülmedi; polis, şahsın alkol etkisiyle sızdığını tespit etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de sandalyede sızan kişinin sağlık sorunu olmadığı belirlendi

Olayın gelişimi:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak üzerinde bir vatandaş, sandalyede hareketsiz ve bilinci kapalı bir şahıs gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler çevrede inceleme yaptı.

Polis incelemesi ve bulgular:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, söz konusu şahsın Ü.E. olduğu tespit edildi. Yapılan sağlık taramasında şahsın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Ekipler, Ü.E.'nin aldığı alkolün etkisiyle sandalye üzerinde sızdığını saptadı ve şahısla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Olayla ilgili işlemler tamamlanırken, yetkililer vatandaşların şüpheli durumları ihbar etmesinin erken müdahaleyi sağladığını vurguladı.

ESKİŞEHİR’DE BİR SOKAK ÜZERİNDE SANDALYEDE BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNAN ŞAHSIN ALKOLLÜ OLDUĞU VE...

ESKİŞEHİR’DE BİR SOKAK ÜZERİNDE SANDALYEDE BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNAN ŞAHSIN ALKOLLÜ OLDUĞU VE SIZDIĞI ANLAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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