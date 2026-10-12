Fakülte yönetiminde istikrar: EBYÜ İlahiyat'ta Aktepe yeniden dekan

atama töreni:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesindeki İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. İsak Emin Aktepe yeniden atandı. Atama vesilesiyle fakültede bir program düzenlendi; etkinlikte fakülte yöneticileri ve akademik personel ile bir araya gelindi.

rektörün değerlendirmesi:

Programa katılan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Aktepe ile görüşmesinde bugüne kadar fakülteye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Rektör, yürütülen çalışmaların ve elde edilen akademik çıktıların önemine vurgu yaparak yeni görev döneminin hayırlı olmasını diledi.

yeni dönemde öncelikler:

Aktepe, kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür ederek yeni dönemde fakültenin akademik gelişimine odaklanacaklarını belirtti. Program kapsamında fakültenin eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri üzerine değerlendirmeler yapıldı; öncelikli hedeflerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve akademik etkinliklerin çeşitlendirilmesi olduğu ifade edildi.

Etkinlik, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Fakülte yönetimi, atamayla birlikte devam eden çalışmaları aksatmadan sürdürmeyi hedefliyor.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREVİNE PROF. DR. İSAK EMİN AKTEPE YENİDEN ATANDI