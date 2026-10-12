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Adana'da toplu taşımada yeni tarife: dolmuş ve özel otobüs ücretleri yükseldi

Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME, şehir içi dolmuş ve özel halk otobüsü ücretlerini güncelledi; elektronik kart ve nakit tarifeleri ayrı ayrı belirlendi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'da toplu taşımada yeni tarife: dolmuş ve özel otobüs ücretleri yükseldi

ukome kararı:

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yeni ücret tarifesini açıkladı. Karar, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve özel halk otobüslerinin ücretlerine yönelik düzenlemeyi içeriyor.

zam tutarları:

Dolmuşlarda elektronik kart ile sivil binişi 50 lira ve elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira olarak belirlendi. Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 70 lira uygulanacak.

özel halk otobüsleri tarifesi:

Özel halk otobüsleri için UKOME, elektronik kart ile sivil binişi 49 lira ve elektronik kart ile öğrenci binişi 33 lira şeklinde yeni tarifeyi kararlaştırdı. Düzenleme, şehir içi yolcu ulaşımını kapsıyor.

Alınan karar sonrası yolcuların ödeme seçeneklerine göre farklı tarifelerle karşılaşacağı belirtiliyor; uygulamanın hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi haber metninde yer almadı.

ADANA&#039;DA ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN DOLMUŞ VE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÜCRETLERİNE ZAM...

ADANA'DA ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN DOLMUŞ VE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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