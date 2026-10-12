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Eklem ağrısını küçümsemeyin: Dünya Artrit Günü'nde erken tanı uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, sabah tutukluğu, gece ağrısı ve şişlikte erken başvurunun eklem hasarını önlediğini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eklem ağrısını küçümsemeyin: Dünya Artrit Günü'nde erken tanı uyarısı

Artrit uyarısı:

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Romatoloji Uzmanı Dr. Seda Atik, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla artrit ve romatizmal hastalıklara dikkat çekti. Atik, eklem ağrılarının sık görüldüğünü ancak her ağrının normal kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Artritin belirtileri:

Atik, artritin eklemlerde iltihaba bağlı olarak ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile ortaya çıktığını belirtti. Özellikle sabah tutukluğu, şişlik, ısı artışı ve ödem gibi bulguların iltihaplı romatizmal hastalıkların ilk işaretleri arasında yer aldığını vurguladı. Ağrıların dinlenme halinde veya geceleri de devam etmesi durumunda hekime başvurmanın önemine dikkat çekti.

Erken tanı ve tedavi önemine dair uyarı:

Atik, romatizmal hastalıkların yalnızca ileri yaşlarda değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebileceğini hatırlattı. Günümüzde bu hastalıkların tedavisinde etkili seçeneklerin bulunduğunu belirterek, erken tanı ve uygun tedaviyle eklem hasarının önlenebileceğini, eklem fonksiyonlarının korunabileceğini ve yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

Uzman, uzun süren eklem ağrısı, şişlik, gece ağrısı veya sabah tutukluğu yaşayan bireylerin bir uzmana başvurması gerektiğini belirtti ve yaşam kalitesinin korunmasının eklem sağlığını korumaktan geçtiğini hatırlattı.

EKLEM AĞRISI İÇİN ERKEN TANI UYARISI

EKLEM AĞRISI İÇİN ERKEN TANI UYARISI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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