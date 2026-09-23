Samsun itfaiyesi 101. yılında yoğun mesai: 9 ayda 8 bin 157 olaya müdahale

Samsun itfaiyesinin 9 aylık bilançosu

Kuruluşunun 101’inci yılını kutlayan Samsun İtfaiyesi, 2026'nın ilk 9 ayında toplam 8 bin 157 olaya müdahale etti. Bu dönemde ekipler 2 bin 234 yangın, 3 bin 431 arama-kurtarma ve 2 bin 492 diğer itfaiye olayına müdahale yaptı.

Müdahale ve kurtarma operasyonları:

Acil müdahalelerde itfaiye ekipleri 1 bin 553 kişiyi ve 1 bin 965 hayvanı kurtararak toplam 3 bin 518 canlıya ulaştı. Operasyonlar kent genelinde can ve mal güvenliğinin korunmasına odaklandı.

Teşkilat yapısı ve eğitim çalışmaları:

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 264 personel, 46 itfaiye aracı ve 18 istasyonla ilin 17 ilçesinde hizmet veriyor. Ekipler müdahale kapasitesini geliştirirken aynı zamanda önleyici çalışmalara da ağırlık veriyor.

Yılbaşından bu yana itfaiye tarafından 21 bin 379 kişiye yangın güvenliği, ilk yardım ve acil durum yönetimi konularında eğitim verildi.

Başkan Doğan'ın değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, itfaiyecilerin görev anlayışını vurgulayarak şunları söyledi: "Olası her türlü olumsuzlukta, afetlerde kendi canından önce vatandaşların canını düşünen itfaiyecilerimizin yaptığı hizmet her türlü takdirin ötesinde."

Doğan, teşkilatın görevlerini en iyi şartlarda yerine getirmesi için güçlü kadro ve modern araçlarla destek verdiklerini, 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını belirtti ve itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

KURULUŞUNUN 101’İNCİ YILINI KUTLAYAN SAMSUN İTFAİYESİ, 2026’NIN İLK 9 AYINDA 2 BİN 234 YANGIN, 3 BİN 431 ARAMA-KURTARMA VE 2 BİN 492 DİĞER İTFAİYE OLAYI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 BİN 157 OLAYA MÜDAHALE ETTİ. EKİPLER, OPERASYONLARDA BİN 553 KİŞİ İLE BİN 965 HAYVANI KURTARDI.