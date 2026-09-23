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Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

Galler'in Anglesey adası açıklarında RAF T2 Hawk eğitim uçağı düştü; iki pilot fırlatma koltuğunu kullanıp hafif yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

İngiliz askeri eğitim uçağının düşüşü

Galler'in Anglesey açıklarında, RAF envanterindeki bir eğitim uçağı düştü. Olayda, uçağın iki pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak hava aracından ayrıldı ve hafif şekilde yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Kuzey Galler Polisi, pilotların tedavi altına alındığını ve olay çevresinde şu an için başka herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Yerel birimler olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı ve çevrede inceleme gerçekleştirdi.

soruşturma ve resmi açıklamalar:

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından yapılan açıklamada, "RAF Valley’den havalanan bir RAF T2 Hawk uçağının Anglesey yakınlarında karıştığı bir olay meydana geldi. Soruşturma başlatıldı ve şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağız" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürüyor.

Galler&#039;de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düşerken, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan...

Galler'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düşerken, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan iki pilot hafif yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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