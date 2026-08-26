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Fatsa sahilinde itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle 4 çocuk kurtarıldı

Fatsa Dolunay Mahallesi'nde denize giren 4 çocuk, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı; ilk müdahale yapıldı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatsa sahilinde itfaiye ve vatandaş müdahalesiyle 4 çocuk kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Sahil Caddesi'nde denize giren ikiz kardeşler A.S. ve H.S. (12) ile E.M. (12) ve kardeşi Ç.M. (9) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve ilk müdahale:

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarılan dört çocuğa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından ikiz kardeşler Fatsa Devlet Hastanesi'ne, diğer iki çocuk ise ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Durum ve uyarı:

Hastanelerde tedavi altına alınan dört çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Ordu Valiliği il genelinde 25-26 Ağustos tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurmuştu.

SUDAN ÇIKARTILAN ÇOCUKLAR VE MÜDAHALE

SUDAN ÇIKARTILAN ÇOCUKLAR VE MÜDAHALE

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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