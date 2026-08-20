Fenerbahçe idmanda core ve dar alanda hücum varyasyonlarına ağırlık verdi

Antrenman detayları:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Saha bölümünde ekip ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle tempoyu yükseltti. İdman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı ve takımın hücum organizasyonlarına odaklanıldı.

Lyon maçında süre alan futbolcular:

Lyon maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı; ikinci bölümde ise aktif dinlenme programı uyguladı.

Son antrenman ve maç hazırlığı:

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 2. HAFTASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ