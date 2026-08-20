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Beşiktaş savunması altıncı maçta da işini yaptı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi ve bu sezon altıncı resmi maçında da kalesini gole kapattı; önceki 1-0'lık galibiyetler savunmayı pekiştirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş savunması altıncı maçta da işini yaptı

maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaştı. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazanarak turnuvadaki ilk adımı avantajla attı.

Bu sonuçla ekip, bu sezon oynadığı resmi karşılaşmaların tamamında defansif çizgisini koruyarak önemli bir istikrar gösterdi.

savunma performansı:

Beşiktaş, bu maçla birlikte bu sezonki altıncı resmi maçında da kalesini gole kapatmış oldu. Takımın arka hattındaki düzen ve organizasyon, özellikle eleme turlarında alınan dar skorlu galibiyetlerle göze çarpıyor.

Temiz sayılar, hem Avrupa'da ilerlemek hem de lig hedefleri açısından takıma güven veriyor; ekip, az gol yiyerek rakip üzerinde baskı kurma stratejisini sürdürüyor.

önceki sonuçlar ve bağlam:

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0 sonuçlarıyla tur atladı. 3. eleme turunda ise Hradec Kralove karşısında iç sahada ve deplasmanda 1-0 kazanarak ilerledi.

Ayrıca Süper Lig'de sezonun ilk maçında evinde Eyüpsporu 1-0 mağlup eden Beşiktaş, maç kazanmaya ve kalesini korumaya dayalı çizgisini sezon başından itibaren sürdürüyor.

Bu savunma disiplini, Avrupa'daki yolculukta takımın en önemli dayanaklarından birine dönüştü; ikinci maçta alınacak sonuçlar ise bu istikrarın devamını gösterecek.

BEŞİKTAŞ&#039;IN GOL YEMEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

BEŞİKTAŞ'IN GOL YEMEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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