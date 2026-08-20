Beşiktaş'ın galibiyetinde Trossard'ın sakatlığı gölgede kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Leandro Trossard maçın 71. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

maçın kırılma anı:

71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Trossard yerde kaldı. İlk müdahale sağlık ekibi tarafından saha içinde yapıldı ve oyuncu hareket edemeyince oyuna devam edemedi.

tedavi ve değişiklikler:

Trossard, 72. dakikada yerini Rashica'ya bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu yedek kulübesinde bileğine buz tedavisi uygulandı ve maçın geri kalanını kenarda takip etti.

BEŞİKTAŞ’IN BELÇİKALI YILDIZI LEANDRO TROSSARD, KAUNO ZALGİRİS MAÇININ 71. DAKİKASINDA SAKATLANARAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ.