Dolar 47,9495 +0,01%
Euro 56,1302 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.051,02 +0,63%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,43 +1,98%
--°

Beşiktaş'ın galibiyetinde Trossard'ın sakatlığı gölgede kaldı

Beşiktaş, sahasında Avrupa Ligi play-off maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerken Leandro Trossard 71'de sakatlanıp Rashica'ya devretti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ın galibiyetinde Trossard'ın sakatlığı gölgede kaldı

Beşiktaş'ın galibiyetinde Trossard'ın sakatlığı gölgede kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Leandro Trossard maçın 71. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

maçın kırılma anı:

71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Trossard yerde kaldı. İlk müdahale sağlık ekibi tarafından saha içinde yapıldı ve oyuncu hareket edemeyince oyuna devam edemedi.

tedavi ve değişiklikler:

Trossard, 72. dakikada yerini Rashica'ya bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu yedek kulübesinde bileğine buz tedavisi uygulandı ve maçın geri kalanını kenarda takip etti.

BEŞİKTAŞ’IN BELÇİKALI YILDIZI LEANDRO TROSSARD, KAUNO ZALGİRİS MAÇININ 71. DAKİKASINDA...

BEŞİKTAŞ’IN BELÇİKALI YILDIZI LEANDRO TROSSARD, KAUNO ZALGİRİS MAÇININ 71. DAKİKASINDA SAKATLANARAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı