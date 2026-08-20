Beşiktaş’ın zaferinde Murillo ve Oh’un ilk gol sevinci

maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 58. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

gollerin maç dinamiklerine etkisi:

Erken dakikalarda gelen iki gol, Beşiktaş’a kontrolü sağlaması için önemli bir alan yarattı. 6. dakikadaki Oh ve 12. dakikadaki Murillo golleri rakibe baskı kurma fırsatı verdi; ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün golü farkı kesinleştirdi. Maç boyunca siyah-beyazlı ekip, tempoyu koruyup pozisyon üretmeyi başardı.

oyuncu performansları ve sezon istatistikleri:

Amir Murillo bu golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı. Murillo, bu sezon tamamı Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 5 maçta forma giydi ve tüm maçlara 11’de başladı. Hyeon-Gyu Oh da bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı; Oh, Beşiktaş formasıyla 5’i Avrupa Ligi, 1’i Süper Lig olmak üzere 6 kez sahaya çıktı.

Her iki oyuncunun da sezonun bu aşamasında gol atması, hem bireysel özgüvenleri hem de takımın rotasyonunda teknik ekibin elini güçlendirebilir. Beşiktaş, ilk maçta alınan bu net skorla rövanş öncesi avantaj elde etti ve Avrupa macerasında moral buldu.

AMİR MURİLLO BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.