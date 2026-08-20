Beşiktaş rövanşa 3-0'lık avantajla gidiyor

Beşiktaş sahasında rahat bir skor elde etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kauno Zalgiris karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, rakibi önünde avantajlı bir sonuçla gelecek haftaki rövanşa gitme fırsatını yakaladı.

maçın kilit anları:

Goller maçın erken bölümünde geldi; 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh takımını öne geçirirken, 12. dakikada Amir Murillo farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda ise 58. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, skoru belirleyen ismi oldu. Bu üç gol, karşılaşmanın kontrolünü Beşiktaş'a verdi.

rövanş ve olası sonuç:

Beşiktaş, elde ettiği 3-0'lık avantajla gelecek hafta Litvanya'da oynanacak rövanşa avantajlı gidecek. Siyah-beyazlılar deplasmanda da istenen sonucu aldığı takdirde Avrupa Ligi lig aşamasında yer alma hakkını kazanacak ve bu hedef doğrultusunda rövanşa ağırlıklı olarak savunma disiplinini koruyarak çıkacaktır.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA SAHASINDA KAUNO ZALGİRİS’İ 3-0 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ, GELECEK HAFTA LİTVANYA’DA OYNANACAK RÖVANŞ MÜCADELESİNE AVANTAJLI SKORLA GİDECEK.