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Beşiktaş'tan play-offta sağlam başlangıç: Kauno Zalgiris 3-0

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi; goller Oh, Murillo ve Orkun Kökçü'nün penaltısıyla geldi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 22:18

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'tan play-offta sağlam başlangıç: Kauno Zalgiris 3-0

Beşiktaş evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Karşılaşmada golleri Hyeon-Gyu Oh (6'), Amir Murillo (12') ve hakemin verdiği penaltıyı gole çeviren Orkun Kökçü (59') kaydetti. Maçın hakemi Tobias Stieler oldu.

maçın kırılma anları:

Beşiktaş, erken dakikalarda bulduğu gollerle maça hızlı başladı; Oh'un 6. dakikadaki golü ve Murillo'nun 12. dakikadaki ek golü ev sahibine avantaj sağladı. İkinci yarıda 58. dakikada Vykintas Slivka'nın müdahalesiyle yerde kalan Oh için hakem Stieler penaltı noktasını gösterdi ve 59. dakikada Orkun penaltıyı gole çevirdi, skor 3-0'a geldi.

68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Dusan Vlahovic'in kafa vuruşunu kaleci Tomas Svedkauskas çıkardı; bu pozisyon dışındaki önemli ataklar Beşiktaş lehine gelişti ve konuk ekip ciddi bir gol tehdidi yaratamadı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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