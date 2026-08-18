Dolar 47,9256 +0,00%
Euro 55,5152 +0,00%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.777,09 -0,50%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,56 +0,59%
--°

Fenerbahçe ilk yarıda Olympique Lyon'a karşı 1-0 geride

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan play-off ilk maçında Olympique Lyon, Tolisso'nun asistinde Lois Openda'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe ilk yarıda Olympique Lyon'a karşı 1-0 geride

Fenerbahçe ilk yarıda Olympique Lyon'a karşı 1-0 geride

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlıyor. İlk yarı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kilit anlar:

9. dakikada Matteo Guendouzi’nin sağ kanattan taşıdığı topa altıpas gerisinden yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 36. dakikada Nelson Semedo’nun pasıyla ceza yayı gerisinden kaleyi yoklayan Mason Greenwood için Dominik Greif başarılı bir kurtarış yaptı.

40. dakikada Lyon'un atağı sonucu Tessmann sağ kanattan çizgiye indi ve Corentin Tolissoya pasını aktardı. Tolisso’nun bekletmeden kale önüne gönderdiği ortada Lois Openda kafa vuruşuyla fileleri buldu ve skoru 0-1'e getirdi. Bu gol, ilk yarının sonucunu belirledi.

Kadrolar ve hakemler:

Fenerbahçe sahaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi on biriyle çıktı. Yedekler arasında Romelu Lukaku ve Marco Asensio gibi isimler bulunuyor. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Olympique Lyon ise Dominik Greif, Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Tyler Morton, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda dizilişiyle sahadaydı. Teknik direktör: Paulo Fonseca. Maçın hakemleri Sven Jablonski, Eduard Beitinger ve Eric Müller olarak atandı.

İlk yarıda kaydedilen sarı kart Abner adına oldu. Fenerbahçe yakaladığı pozisyonlara rağmen son vuruşlarda isabet sağlayamayınca ilk yarıyı geride kapattı; Lyon ise kontrataklarda etkili görüntü verdi ve devreye avantajla girdi.

İkinci yarıda yapılacak taktiksel hamleler ve olası oyuncu değişiklikleri maçın seyrini değiştirebilecek unsurlar arasında. Taraftarlar ve teknik ekip, özellikle hücumdaki bitiricilik ve savunma organizasyonuna odaklanacak.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA EVİNDE FRANSIZ TEMSİLCİSİ OLYMPİQUE...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA EVİNDE FRANSIZ TEMSİLCİSİ OLYMPİQUE LYON İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenle Konya'ya çıkıp Lyon'da turu geçme hedefi
images

Avrupa kapısını açmak için Lyon'da bir galibiyet şart
images

Lukaku: Kadıköy'de umut veren oyun ama fırsatlar kaçtı
images

Fonseca: İstanbul gecesinde Lyon'un dayanıklılığı öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası