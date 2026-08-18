Fenerbahçe ilk yarıda Olympique Lyon'a karşı 1-0 geride

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u ağırlıyor. İlk yarı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kilit anlar:

9. dakikada Matteo Guendouzi’nin sağ kanattan taşıdığı topa altıpas gerisinden yükselen Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 36. dakikada Nelson Semedo’nun pasıyla ceza yayı gerisinden kaleyi yoklayan Mason Greenwood için Dominik Greif başarılı bir kurtarış yaptı.

40. dakikada Lyon'un atağı sonucu Tessmann sağ kanattan çizgiye indi ve Corentin Tolissoya pasını aktardı. Tolisso’nun bekletmeden kale önüne gönderdiği ortada Lois Openda kafa vuruşuyla fileleri buldu ve skoru 0-1'e getirdi. Bu gol, ilk yarının sonucunu belirledi.

Kadrolar ve hakemler:

Fenerbahçe sahaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Mason Greenwood, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi on biriyle çıktı. Yedekler arasında Romelu Lukaku ve Marco Asensio gibi isimler bulunuyor. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Olympique Lyon ise Dominik Greif, Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhate, Abner, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann, Tyler Morton, Ernest Nuamah, Malick Fofana, Lois Openda dizilişiyle sahadaydı. Teknik direktör: Paulo Fonseca. Maçın hakemleri Sven Jablonski, Eduard Beitinger ve Eric Müller olarak atandı.

İlk yarıda kaydedilen sarı kart Abner adına oldu. Fenerbahçe yakaladığı pozisyonlara rağmen son vuruşlarda isabet sağlayamayınca ilk yarıyı geride kapattı; Lyon ise kontrataklarda etkili görüntü verdi ve devreye avantajla girdi.

İkinci yarıda yapılacak taktiksel hamleler ve olası oyuncu değişiklikleri maçın seyrini değiştirebilecek unsurlar arasında. Taraftarlar ve teknik ekip, özellikle hücumdaki bitiricilik ve savunma organizasyonuna odaklanacak.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇINDA EVİNDE FRANSIZ TEMSİLCİSİ OLYMPİQUE LYON İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.