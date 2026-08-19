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Rövanş öncesi eşitlik: Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı; Mason Greenwood'un golüyle taraflar rövanşa eşitlikle gidiyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rövanş öncesi eşitlik: Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kaldı

rövanş öncesi maç sonucu:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü Mason Greenwood kaydetti.

maçtan notlar:

Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanan altıncı randevu oldu. Rakibiyle 6. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, açıklamaya göre Ocak 2025’ten sonra 2. kez beraberlik yaşadı. İki ekip ilk kez 2001 yılında karşı karşıya gelmişlerdi.

Süreç içinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçın tümünden mağlubiyetle ayrılırken, Avrupa Ligi mücadelesinde ise bir beraberlik elde etti.

rövanş ve beklentiler:

Devler Ligi bileti hedefleyen her iki ekip de turu geçmek için avantaj arayacak; rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu sonuç, rövanş öncesi dengeli bir tablo ortaya koydu.

FENERBAHÇE, LYON İLE 2. KEZ BERABERE KALDI

FENERBAHÇE, LYON İLE 2. KEZ BERABERE KALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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