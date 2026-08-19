Rövanş öncesi eşitlik: Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kaldı

rövanş öncesi maç sonucu:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü Mason Greenwood kaydetti.
maçtan notlar:
Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanan altıncı randevu oldu. Rakibiyle 6. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, açıklamaya göre Ocak 2025’ten sonra 2. kez beraberlik yaşadı. İki ekip ilk kez 2001 yılında karşı karşıya gelmişlerdi.
Süreç içinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçın tümünden mağlubiyetle ayrılırken, Avrupa Ligi mücadelesinde ise bir beraberlik elde etti.
rövanş ve beklentiler:
Devler Ligi bileti hedefleyen her iki ekip de turu geçmek için avantaj arayacak; rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu sonuç, rövanş öncesi dengeli bir tablo ortaya koydu.
FENERBAHÇE, LYON İLE 2. KEZ BERABERE KALDI
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