Rövanş öncesi eşitlik: Fenerbahçe ile Lyon 1-1 berabere kaldı

rövanş öncesi maç sonucu:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü Mason Greenwood kaydetti.

maçtan notlar:

Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanan altıncı randevu oldu. Rakibiyle 6. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, açıklamaya göre Ocak 2025’ten sonra 2. kez beraberlik yaşadı. İki ekip ilk kez 2001 yılında karşı karşıya gelmişlerdi.

Süreç içinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 4 maçın tümünden mağlubiyetle ayrılırken, Avrupa Ligi mücadelesinde ise bir beraberlik elde etti.

rövanş ve beklentiler:

Devler Ligi bileti hedefleyen her iki ekip de turu geçmek için avantaj arayacak; rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu sonuç, rövanş öncesi dengeli bir tablo ortaya koydu.

FENERBAHÇE, LYON İLE 2. KEZ BERABERE KALDI