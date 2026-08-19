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Kadıköy'de denge bozulmadı: Fenerbahçe Lyon'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalarak, Fransız ekiplerine karşı toplamda sekizinci beraberliğini yaşadı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:11

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kadıköy'de denge bozulmadı: Fenerbahçe Lyon'la 1-1 berabere kaldı

maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, iki takım arasında avantajı belirleyecek ikinci maça zemin hazırlarken, eşitlik ev sahibi takımın hedeflerini bir kez daha sınadı.

fransız rakiplerle bilanço:

Bu sonuçla Kanarya, Fransız ekipleriyle toplamda 26 resmi maça çıkmış oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Kulüp en fazla resmi maçı Nice ve Lyon ile, ikişer kez olmayan ama toplamda 6 kez olmak üzere oynadı; diğer rakipler arasında Lille, Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes yer alıyor.

kadıköy'deki performans:

Fenerbahçe, evindeki Fransız takımlarına karşı son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Lyon ve Lille kulüpleri ev sahibi statüsünde ikişer kez ağırlanırken, Marsilya, Rennes ve Nice da Kadıköy'de karşılaşılan ekipler arasında bulundu. Kanarya'nın evindeki son mağlubiyeti, 19 Ekim 2004 tarihinde Lyon karşısında alınan 3-1'lik yenilgiydi.

Bugünkü sonuç, rövanş öncesi stratejik dengeyi koruyor; Fenerbahçe için Kadıköy'deki istatistikler moral kaynağı olurken, Avrupa sahnesindeki genel tablo takımın Fransa temsilcileriyle zaman zaman inişli çıkışlı bir performans sergilediğini gösteriyor. İkinci maç, her iki taraf için de dengeleri değiştirebilecek kritik bir fırsat sunacak.

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 8&#039;İNCİ BERABERLİĞİNİ ALDI

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 8'İNCİ BERABERLİĞİNİ ALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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