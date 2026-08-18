Şampiyonlar ligi play-off maçında Fenerbahçe ile Lyon 15 dakikada gol bulamadı

Maçın gelişimi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı kapsamında Fenerbahçe, sahasında Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile karşılaşıyor. Müsabakanın açılış bölümü oynandı ve ilk 15 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
ilk 15 dakikada oyun:
Her iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı; tempo ölçülü seyrederken net gol pozisyonu oluşmadı. Defansif disiplin ve orta saha mücadelesi ön plandaydı, hücum organizasyonları henüz istenen yoğunluğu yakalayamadı.
ilerleyen dakikalar için notlar:
Maçın sonraki bölümlerinde ritmin artması ve taktiksel değişikliklerin sonucu belirlemesi bekleniyor. İlk 15 dakikadaki dengeli görüntü, ilerleyen dakikalarda saha içi inisiyatifin hangi tarafa kayacağına işaret edecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA FRANSA LİGİ EKİPLERİNDEN LYON İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
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