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Şampiyonlar ligi play-off maçında Fenerbahçe ile Lyon 15 dakikada gol bulamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe ile Lyon golsüz ilerliyor; müsabakanın ilk 15 dakikası temkinli oyun ve eşitlikle geçti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şampiyonlar ligi play-off maçında Fenerbahçe ile Lyon 15 dakikada gol bulamadı

Maçın gelişimi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı kapsamında Fenerbahçe, sahasında Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile karşılaşıyor. Müsabakanın açılış bölümü oynandı ve ilk 15 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

ilk 15 dakikada oyun:

Her iki takım da kontrollü bir başlangıç yaptı; tempo ölçülü seyrederken net gol pozisyonu oluşmadı. Defansif disiplin ve orta saha mücadelesi ön plandaydı, hücum organizasyonları henüz istenen yoğunluğu yakalayamadı.

ilerleyen dakikalar için notlar:

Maçın sonraki bölümlerinde ritmin artması ve taktiksel değişikliklerin sonucu belirlemesi bekleniyor. İlk 15 dakikadaki dengeli görüntü, ilerleyen dakikalarda saha içi inisiyatifin hangi tarafa kayacağına işaret edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA FRANSA LİGİ EKİPLERİNDEN LYON İLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇINDA FENERBAHÇE, SAHASINDA FRANSA LİGİ EKİPLERİNDEN LYON İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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