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Lukaku sahaya çıktı: Fenerbahçe formasını ilk kez Lyon maçında terletti

Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi çıkışını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Lyon karşısında yaptı; 82. dakikada oyuna girdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Lukaku sahaya çıktı: Fenerbahçe formasını ilk kez Lyon maçında terletti

lukaku'nın fenerbahçe formasıyla ilk çıkışı:

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti.

maça başlangıç ve oyuna giriş:

Lukaku müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda ısınmak için kale arkasına geçtiği sırada tribünlerden alkış ve destek gördü. Deneyimli forvet, maçın 82. dakikasında Vedat Muriqi’nin yerine oyuna dahil oldu.

taraftarın tepkisi ve sembolik önemi:

Taraftarların ilgisi ve alkışları, Lukaku’nun sarı-lacivertli formayı ilk kez giymesini sembolik bir an haline getirdi. Kısa süreli oyunu, hem oyuncu hem de kulüp açısından yeni dönemin ilk somut görüntülerinden biri olarak kaydedildi.

ROMELU LUKAKU, İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

ROMELU LUKAKU, İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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