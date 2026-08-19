Lukaku sahaya çıktı: Fenerbahçe formasını ilk kez Lyon maçında terletti

lukaku'nın fenerbahçe formasıyla ilk çıkışı:

Fenerbahçe’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti.

maça başlangıç ve oyuna giriş:

Lukaku müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda ısınmak için kale arkasına geçtiği sırada tribünlerden alkış ve destek gördü. Deneyimli forvet, maçın 82. dakikasında Vedat Muriqi’nin yerine oyuna dahil oldu.

taraftarın tepkisi ve sembolik önemi:

Taraftarların ilgisi ve alkışları, Lukaku’nun sarı-lacivertli formayı ilk kez giymesini sembolik bir an haline getirdi. Kısa süreli oyunu, hem oyuncu hem de kulüp açısından yeni dönemin ilk somut görüntülerinden biri olarak kaydedildi.

ROMELU LUKAKU, İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ