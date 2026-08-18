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Küçük taraftar Göktuğ'a başkan ve yönetimden stadyum daveti

Gençlerbirliği maçında forması yüzünden tepki gören Göktuğ Alımcı, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetiyle Lyon maçı için stadyuma götürüldü.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Küçük taraftar Göktuğ'a başkan ve yönetimden stadyum daveti

göktuğ'a kulüp binasında sıcak karşılama

Fenerbahçe’nin Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılanan minik taraftar Göktuğ Alımcı, Başkan Aziz Yıldırım'ın davetlisi olarak Lyon maçı için stadyumda yerini aldı.

başkan ve yönetimle buluşma:

Göktuğ ve ailesi, kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından konuk edildi. Yönetim kurulu üyeleri minik taraftarla yakından ilgilenirken, forma ve günün anısına hazırlanan özel hediyeler aileye takdim edildi. Aile, gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

güvenlik görevlisi eşlik etti, tribünde yerlerini aldılar:

Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de aileye eşlik etti ve kendisine bir forma verildi. Misafirler daha sonra maçı takip etmek üzere tribündeki yerlerini aldı.

MİNİK TARAFTAR GÖKTUĞ, BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİCİLERLE BULUŞTU

MİNİK TARAFTAR GÖKTUĞ, BAŞKAN AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİCİLERLE BULUŞTU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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