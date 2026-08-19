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Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla ikinci gol sevincini yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Mason Greenwood, 47. dakikada attığı golle Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vurdu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla ikinci gol sevincini yaşadı

Mason Greenwood, Lyon karşısında Fenerbahçe'nin tek golünü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood, karşılaşmada 11'de başladı ve takımının tek golünü kaydetti.

golün gelişimi:

Mücadelenin 47. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda topu kontrol eden Greenwood, ceza sahasına girerek rakibinden sıyrıldı ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, maçın ikinci yarısının hemen başında geldi ve skor tabelasını eşitledi.

oyuncu performansı ve istatistikler:

24 yaşındaki Greenwood, bu sezon formasını giydiği maçlarda etkisini göstermeye başladı. Oyuncu, 5'i Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplam 6 maçta forma giydi ve bu mücadelelerle birlikte 2 kez gol sevincini yaşadı; bir kilit anı da Sturm Graz karşısındaki maçta kaydettiği goldü. Lyon karşılaşmasında ise teknik direktörün güvenini boşa çıkarmayarak 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe için sonuç, rövanş öncesi dengeli bir skoru işaret ediyor. Greenwood'ün golü, takımın hücum varyasyonlarına katkı sağlarken, gelecekteki maçlarda onun sürekliliğinin takıma nasıl yansıyacağı dikkatle izlenecek.

MASON GREENWOOD, FENERBAHÇE’DE 2. GOLÜNÜ ATTI

MASON GREENWOOD, FENERBAHÇE’DE 2. GOLÜNÜ ATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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