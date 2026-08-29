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Festival kutlaması rüzgârla kesintiye uğradı: led ekran devrildi, beş kişi yaralandı

Elazığ'da Keban Su ve Balık Festivali sırasında fırtına nedeniyle led ekran devrildi; altında kalan 5 kişi yaralandı ve görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Festival kutlaması rüzgârla kesintiye uğradı: led ekran devrildi, beş kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen Keban Su ve Balık Festivali kapsamında Musa Coşkun Ortaokulu bahçesinde kurulan sahnede etkinlik sürerken fırtına etkili oldu. Festival için alanda toplanan yüzlerce vatandaşın bulunduğu sırada sahnenin yanında bulunan led ekran, şiddetli rüzgârın etkisiyle devrildi.

Yaralanma ve müdahale:

Devrilen ekranın altında kalan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı:

Led ekranın devrilme anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler ortaya çıktı. Kaynakta olay sonrası soruşturma ya da yetkili açıklamalarına dair ek bilgi yer almadı.

FESTİVALDE 5 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN LED EKRANIN DEVRİLME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

FESTİVALDE 5 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN LED EKRANIN DEVRİLME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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