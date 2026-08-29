Pülümür'ün karanlığında nadir bir misafir: vaşak görüntülendi

Pülümür'de fotokapana yansıyan vaşak

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kurulan fotokapan, gece saatlerinde nadir görülen bir misafiri görüntüledi. Kurulan tuzak kamerasına takılan vaşak, bir süre bölgeyi dolaştıktan sonra karanlıkta kayboldu. Kayıt, yöredeki doğal yaşamın çeşitliliğine dair somut bir iz sundu.

fotokapan kayıtları:

Fotokapanı kuran Sezer Aksöyek tarafından elde edilen görüntülerde, hayvanın hareketleri sessiz ve temkinli olarak yansıyor. Kamera, gece saatlerinde aniden ortaya çıkan vaşağın birkaç karelik görüntüsünü kaydetti; kayıtlarda hayvanın bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

bölgedeki yaban hayatı:

Doğal yaşam alanlarıyla bilinen Pülümür'de vaşağın fotokapana yakalanması, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Nesli tehdit altında bulunan bu türün gözlemlenmesi, yerel ekosistemin korunmasının önemini ve bölgedeki tür çeşitliliğinin değerini hatırlatıyor.

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