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Kuvvetli yağış Boğazkale'de günlük yaşamı sekteye uğrattı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi; bazı evler su basarken, mezarlık duvarı yıkıldı ve yollar sular altında kaldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuvvetli yağış Boğazkale'de günlük yaşamı sekteye uğrattı

Boğazkale'de yağışın yerel yaşama etkisi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, yerleşim alanlarında ve ulaşımda aksamaya neden oldu. Yağışın şiddeti bazı cadde ve sokakların kısa sürede su birikmesine yol açarken, ilçede yaşayanların günlük rutinleri etkilendi.

oluşan hasarlar ve taşkınlar:

Gelen su baskınları sonucu bazı evlerde su birikintileri oluştu ve bir mezarlığın duvarı yıkıldı. İlçede bulunan Budaközü, Tilkili ve Gökyokuş derelerinin taşması bazı bölgelerde taşkınlara sebep oldu; bunun sonucunda bazı yollar sular altında kaldı ve hasar meydana geldi.

müdahale ve inceleme çalışmaları:

Yağışın ardından belediye ve ilgili ekipler hızla çalışma başlattı, su tahliye ve temizleme işlemleri yürütüldü. Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel de afet bölgesinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililer, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve etkilenen hanelere destek sağlanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Vatandaşlara aşırı yağış ve taşkın riski devam ettiği sürece tedbirli olmaları, gerekiyorsa yetkililerin uyarılarına uymaları tavsiye ediliyor.

ÇORUM&#039;UN BOĞAZKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE YOLLAR SULAR ALTINDA...

ÇORUM'UN BOĞAZKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE YOLLAR SULAR ALTINDA KALIRKEN, BAZI EVLERDE DE SU BASKINLARI YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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