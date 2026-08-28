Kavşakta çarpışma: Hisar köyünde 4 kişi yaralandı

Gercüş'te kavşakta trafik kazası

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Hisar köyü kavşağında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin sürücü isimleri ve plakalar henüz tespit edilemedi.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, kavşakta gerçekleşen çarpışma sonrası çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, sürücülerin ifadeleri, araçların konumu ve kavşak düzeni gibi unsurları değerlendirerek kazanın nedenini netleştirmeye çalışıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, olası trafik güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesinin de gündeme alınabileceğini belirtti.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR