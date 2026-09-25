Fidan New York'ta TDT gündemini BM 81. Genel Kurul haftasına taşıdı

Fidan New York’ta TDT dışişleri bakanları gayriresmi toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde New York'taki temaslarını sürdürdü. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Temasın bağlamı:

Toplantı, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında gerçekleştirildi ve TDT üyeleri arasında dış politika, bölgesel iş birliği ve ortak gündem maddelerinin ele alındığı gayriresmi bir platform sağladı. Fidan'ın katılımı, Türkiye'nin TDT içindeki aktif rolünü ve diplomatik gündemdeki önceliklerini pekiştirdi.

Toplantının önemi:

Gayriresmi format, delegasyonlara doğrudan diyalog ve görüş alışverişi imkânı tanırken, toplantı New York'taki diğer ikili ve çok taraflı temasların bağlamını güçlendirdi. Fidan'ın New York temasları, hem TDT hem de Birleşmiş Milletler gündemleriyle paralel ilerledi ve bölgesel iş birliği vurgusunu öne çıkardı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ GAYRİRESMİ TOPLANTISI’NA KATILDI.