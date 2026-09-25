İran'dan Washington'a teklif: Hürmüz Boğazı 7 günde açılabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'a sundukları teklifin kabul edilmesi halinde Hürmüz Boğazının yedi gün içinde açılabileceğini söyledi.

aranan şartlar ve takvim:

Arakçi, ABD'ye ilettikleri teklifin detaylarına tam girmezken, planın basit bir takvim öngördüğünü belirtti: teklif kabul edildiği anda ertesi günden itibaren işlemeye başlayacak bir prosedürle 7 gün içinde boğazın açılacağı taahhüt ediliyor. Bakan, ABD'den bekledikleri şartların yeni olmadığını, daha önce Başkan tarafından imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda yer alan hususlarla örtüştüğünü vurguladı.

anlaşmanın geçmişi ve Washington'ın tutumu:

İslamabad Mutabakat Zaptı, taraflar arasında haziran ayında sağlanan ve temmuz başında çöken ateşkes anlaşması olarak kayıtlara geçti. Ancak Arakçi'nin sözlerine paralel olarak hatırlatmak gerekir ki, Trump yönetimi daha önce haziran ayındaki anlaşmanın şartlarına dönmeyeceklerini açıklamıştı. Bu açıklama, teklifin kabul edilmesi halinde sürecin hızla işlerlik kazanıp kazanmayacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Arakçi'nin beyanı, diplomatik kanalların yeniden açılması ve bölgesel deniz trafiğinin güvence altına alınması yönünde atılabilecek pratik adımların gündeme geleceğini gösteriyor. Teklifin uygulanabilmesi için taraflar arasında kısa sürede mutabakat sağlanması gerektiği açık; aksi halde ilan edilen 7 günlük takvim işlemez hale gelebilir.

New York'taki görüşmeler sırasında yapılan bu açıklama, hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından izlenecek bir gelişme niteliği taşıyor. Arakçi'nin ifadesi, sürecin başlangıç tarihini doğrudan tarafların mutabakatına bağlıyor ve bu tarih kabul edilirse iddia edildiği gibi takip eden hafta içinde somut bir değişiklik olabileceğini işaret ediyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ABD'NİN BAZI ŞARTLARI YERİNE GETİRMESİ DURUMUNDA HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN 7 GÜN İÇİNDE AÇILABİLECEĞİNİ VE GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAYABİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.