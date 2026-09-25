Filo Jet enkazında tarama tamamlandı, aramalar havada karada ve denizde devam ediyor

arama çalışmalarında son durum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin yürütülen arama kurtarma ve teknik incelemelerde gelinen son noktayı kayıp yakınlarıyla paylaştı. Toplantıda, geminin içindeki tarama çalışmalarına ait görüntüler ailelere gösterildi ve yürütülen teknik işlemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

arama çalışmaları: hangi gemiler ve yöntemler kullanıldı:

Üstel, çalışmalara ilk olarak TCG IŞIN'ın başladığını, ardından TCG ALEMDAR'ın katıldığını aktardı. Daha sonra derin su araması yapabilen Optimus Prime-Derin Su gemisinin de operasyona dahil edildiğini belirtti. Deniz kuvvetleri unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla taramaların kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Derin Su şirketi sahibi Orhan Taktak tarafından ailelere gösterilen görüntülerde, geminin her bölümüne nasıl ulaşıldığı, bölümlerin kesilerek nasıl tarandığı ayrıntılı biçimde anlatıldı. Üstel, 'Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı' ifadelerini paylaştı ve yürütülen kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını aktardı.

vdr bulundu, inceleme polise teslim edildi:

Facianın aydınlatılması açısından önem taşıyan VDR (Seyir Veri Kaydedicisi)'nin bugün bulunduğu ve inceleme için polise teslim edildiği bilgisini veren Üstel, gerekli teknik ve adli incelemelerin ilgili makamlarca yürütüleceğini söyledi. Üstel, cihazın bulunmasının soruşturma açısından önemli olduğunu belirtti.

Üstel ayrıca, gemi içerisinde yapılan taramanın tamamlanmasının arama çalışmalarının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Denizde ve su yüzeyinde olabilecek diğer naaşlara ulaşmak amacıyla aramaların 'havada, karada ve denizde' devam ettiğini ifade etti.

Devletin arama çalışmalarında tüm imkanlarını seferber ettiğini, dünya genelinde kullanılan arama-kurtarma imkanlarının değerlendirildiğini ve değerlendirilebilecek diğer imkanların da denenmeye devam edeceğini aktardı.

hukuki süreç ve kayıp yakınlarına mesaj:

Faciaya ilişkin hukuki sürecin yakından takip edildiğini söyleyen Üstel, ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Üstel, 'Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek' dedi.

Üstel, arama çalışmalarına katkı sağlayan ve görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti, kayıp yakınlarına metanet ve sabır diledi. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 239 kişinin kurtarıldığı ve 13 kişinin kayıp olduğu bilgisi toplantıda yine teyit edildi; ilgili arama çalışmaları sürecek.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, AÇIKLAMALARDA BULUNDU. (ARŞİV)