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Fırat'ta acil ulaşım çözümü: El-Mayadin'de geçici yüzer köprü kurulumuna başlandı

Suriye ile Türkiye iş birliğiyle, Deyrizor'a bağlı El-Mayadin'de Fırat Nehri üzerine geçici askeri yüzer köprü kurulumu başlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Fırat'ta acil ulaşım çözümü: El-Mayadin'de geçici yüzer köprü kurulumuna başlandı

Detaylar:

Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde, Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprü kurulumuna başlandığını açıkladı.

Projenin amacı:

Açıklamada projenin temel hedefinin Fırat Nehri üzerinden ulaşımı ve bölgesel ticareti kolaylaştırmak olduğu, ayrıca mevcut altyapı hasarı giderilene kadar acil ve geçici bir çözüm sunacağı belirtildi. Türkiye tarafı ise normalleşme sürecindeki Suriye'de altyapı projelerine destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

Uygulama ve lojistik:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprü sistemlerinin kamyonlarla bölgeye taşındığı ve sahada montaj çalışmalarına başlandığı görüldü. Kurulumun askeri nitelikte bir geçici yapı olarak sınıflandırıldığı, bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı.

Yetkililer, projenin öncelikle acil ulaşım gereksinimlerine yanıt vereceğini ve altyapı onarımları tamamlanana dek hizmet vermesinin amaçlandığını ifade etti. Çalışmaların güvenlik ve lojistik koşullara göre aşamalı şekilde yürütüleceği bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımı...

Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin şehrinde geçici askeri yüzer köprü kurulumuna başlandığını açıkladı.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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