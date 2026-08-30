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Endişeli bekleyiş Taşucu limanında sürüyor

Girne açıklarındaki feribot kazası sonrası Taşucu Limanı'na gelen yakınlar saatlerdir bekliyor; UMKE müdahale ünitesi kuruldu, yetkililer bilgi verdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:04

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 20:10

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Endişeli bekleyiş Taşucu limanında sürüyor

Endişeli bekleyiş Taşucu limanında sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinin açıklarında meydana gelen feribot kazasının haberinin ardından, kazazedelerin yakınları Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanına akın etti. Limanda toplanan aileler, kurtarılan yolcuların buraya getirilme ihtimali üzerine saatlerdir umut ve tedirginlik içinde bekliyor.

Bekleyiş ve ailelerin durumu:

Yakınlarını bekleyenler, limanda birbirleriyle bilgi paylaşmaya çalışırken bir yandan da yetkililerden gelecek haberleri takip ediyor. Bazı ailelerin gözyaşlarına hâkim olamadığı, dualar ederek gelecek haberi bekledikleri görüldü. Bekleyiş uzadıkça endişe yoğunlaşırken yakınları hakkında doğrudan bilgi almak isteyenlerin sayısı artıyor.

Limanda bulunan kişiler, kurtarma ve ulaştırma süreçlerine ilişkin belirsizliklerin yarattığı kaygıyı saklamıyor; sağlık durumları hakkında net bilgi edinme çabaları sürüyor.

Acil müdahale ve yetkililer tarafından yapılan çalışmalar:

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından limana kurulan acil müdahale ünitesi, bekleyiş sırasında rahatsızlanan yakınlara ilk müdahaleyi sunuyor. Burada yapılan sağlık kontrollerinde fenalaşanlar tedavi edilirken, ekipler liman genelinde bekleyenlerin durumunu izliyor.

Olay yerine gelen Mersin Valisi Atilla Toros ile Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurum yöneticileriyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Vali Toros, limanda bekleyenlerle de görüşerek süreç hakkında bilgi verdi ve yetkililerin arama-kurtarma ve sağlık hizmetlerini koordine ettiğini bildirdi.

Taşucu Limanı'ndaki bekleyiş devam ediyor; aileler gelecek haberlerin peşinde umut ve kaygı arasında zaman geçirirken, görevli ekiplerin limandaki hazırlıkları ve müdahale olanakları sürüyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT KAZASININ ARDINDAN MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ TAŞUCU LİMANI'NA GELEN KAZAZEDE YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR. YAKINLARINDAN GELECEK İYİ HABERİ UMUTLA BEKLEYEN AİLELERİN GÖZYAŞLARI DİNMİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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