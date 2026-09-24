Fransa millileri İstanbul'a indi, Kocaeli'ye hareket etti

Fransa milli takımı İstanbul'da

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında A Milli Futbol Takımı ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi. A Milli Takım, turnuvanın ilk maçında yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'yı ağırlayacak.

Fransız kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile, buradan kara yolu ile Kocaeli'ye geçerek konaklayacakları otele hareket etti.

Kafile ve konaklama:

Fransız heyet İstanbul'a ulaştıktan sonra planlandığı şekilde Kocaeli'ye geçti. Teknik ekip ve oyuncuların maç öncesi hazırlıkları burada sürdürülecek.

Zinedine Zidane'nın kadrosu:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (AFC Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como 1907), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zare-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Stade Rennais FC), Kylian Mbappe (Real Madrid CF), Michael Olise (Bayern Münih)

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk haftasında A Milli Futbol Takım ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.