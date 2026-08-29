Galatasaray çoşkusunu sürdürdü, liderliğe averajla yükseldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci galibiyetini alırken puanını 7'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

skorun detayları:

Göztepe, 16. dakikada Novatus Miroshi ile öne geçti. Galatasaray eşitliği 33. dakikada Davinson Sanchez ile sağladı. 55. dakikada Gabriel Sara'nın golü sarı-kırmızılıları öne geçirirken, 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen farkı artırdı. Göztepe'nin 66. dakikadaki golünü Juan kaydetti ve maç 3-2 sona erdi.

maçın ligdeki yeri ve kısa değerlendirme:

Bu sonuçla Galatasaray puanını 7'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi. Takımın hücum hattından gelen goller ve penaltı performansı galibiyette belirleyici oldu.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI GÖZTEPE'Yİ 3-2 MAĞLUP EDEREK PUANINI 7'YE ÇIKARDI VE AVERAJLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ.