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Gaziantep'te koyun sürüsüne çarpan otomobilde sürücü yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsüne çarpan otomobilde sürücü yaralandı, olayda onlarca koyun telef oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te koyun sürüsüne çarpan otomobilde sürücü yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

kaza detayları:

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, karanlıkta yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde önemli düzeyde hasar oluştu.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçla çarpışan koyunlardan onlarca tanesi telef oldu. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ve çevredekiler, karanlığın ve sürü hâlindeki hayvanların kazada etkili olduğunu belirtti.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgedeki trafik akışını kontrol altına alarak benzer bir kazanın tekrarını önlemek için tedbir aldı.

Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı; ekipler olay yerinde ve çevresinde delil ve tanık beyanlarını topluyor. Soruşturma, kazanın kesin nedeninin tespiti amacıyla sürüyor.

Gaziantep’te otomobil koyun sürüsüne daldı: Sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef...

Gaziantep’te otomobil koyun sürüsüne daldı: Sürücü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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