Gaziosmanpaşa'daki darp iddiasında mağdur: Wilma Elles'in olaya tanık olduğunu söyledi

olayın gelişimi:

İstanbul Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 16 Eylül akşamı yaşanan olayda, Bayrampaşa'da oturan Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi beklerken eski komşuları İ.Y. ve yanındaki üç kişiyle karşılaştı. İddialara göre taraflar arasında, taciz suçlaması nedeniyle tartışma çıktı ve Beleda çifti darp edildi.

Olayın tarafları arasındaki anlaşmazlığın, yeni tutulmuş bir kiralık konutla ilgili sayaç ve anahtar tartışmasından kaynaklandığını söyleyen Beleda, su ve doğalgaz sayaçlarının kendilerine, elektrik saatinin ise karşı tarafın üzerine bırakıldığını anlattı. Buna göre anlaşmazlıklar, sayaçların devri ve evde kimlerin bulunacağına dair tartışma sonrası şiddete dönüştü.

Beleda'nın savunması:

Olayın ardından konuşan Ramazan Beleda, kendisine yöneltilen taciz iddialarını kesin bir dille reddetti. Beleda, kızın hangi saatte eve girdiğinin gösterilmesini isteyerek, "o saatte nerede olduğumu kanıtlayabilirim" dedi ve karşı tarafın karakola gidip resmi şikayette bulunmamasına dikkat çekti.

Beleda ayrıca, "Ben o videodaki herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullanarak, videoda yer alan kişilere karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Olayın bir adli boyut kazanması gerektiğini vurgulayan Beleda, taciz iddiasının ispat edilmemesi halinde uğradığı saldırının da gündeme alınmasını talep etti.

ev sahibi ve delil iddiaları:

Beleda, ev sahiplerinin ünlü isim Wilma Elles olduğunu söyleyerek, Elles ile eşinin olayın başından beri iletişim halinde olduğunu belirtti. Beleda, Elles'in olayın bazı yönlerine şahit olduğunu ve gerekli açıklamayı yapabileceğini öne sürdü.

Mağdur olduğunu ve üzerine iftira atıldığını söyleyen Beleda, elinde bulunduğunu iddia ettiği kanıtları sıraladı: olay günü kendisinin ve oğlunun tıraş edilmesine dair görüntüler, yakın arkadaşlarının işlettiği çay ocağındaki kamera kayıtları ve eşinin bulunduğu eve giderken HTS kayıtları. Ayrıca emlakçının da bazı konulara şahit olduğunu belirtti.

Beleda, kiracıların üzerine herhangi bir ikamet kaydı almadıklarını, bunun da örneğin sayaçların kimde tutulduğuna ilişkin şüpheleri güçlendirdiğini söyledi. Son olarak, Wilma Elles'in kamuoyuna çıkıp net bir açıklama yapması halinde konunun aydınlanacağını ifade etti.

Ramazan Beleda iddiaların doğrulanmasını isterken, karşı tarafın da elindeki kanıtları sunmasını talep etti. Beleda, olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek resmi şikayet ve soruşturma beklentisinin altını çizdi.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA ESKİ KOMŞUSU VE BERABERİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN TACİZ İDDİASI İLE DARP EDİLEN RAMAZAN BELEDA, YAŞADIKLARINI ANLATTI. BELEDA, EV SAHİBİ OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ WİLMA ELLES’İN HER ŞEYDEN BİLGİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.