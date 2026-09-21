Dolar 48,7749 -0,07%
Euro 56,0026 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.840,11 -0,50%
EUR/USD 1,1476 +0,06%
Brent Petrol 97,64 +1,45%
--°

Gaziosmanpaşa'daki darp iddiasında mağdur: Wilma Elles'in olaya tanık olduğunu söyledi

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiasıyla darbedildiğini söyleyen Ramazan Beleda, Wilma Elles'in olaydan haberdar olduğunu ve delillerinin bulunduğunu öne sürdü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 20:42

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 20:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'daki darp iddiasında mağdur: Wilma Elles'in olaya tanık olduğunu söyledi

olayın gelişimi:

İstanbul Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 16 Eylül akşamı yaşanan olayda, Bayrampaşa'da oturan Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi beklerken eski komşuları İ.Y. ve yanındaki üç kişiyle karşılaştı. İddialara göre taraflar arasında, taciz suçlaması nedeniyle tartışma çıktı ve Beleda çifti darp edildi.

Olayın tarafları arasındaki anlaşmazlığın, yeni tutulmuş bir kiralık konutla ilgili sayaç ve anahtar tartışmasından kaynaklandığını söyleyen Beleda, su ve doğalgaz sayaçlarının kendilerine, elektrik saatinin ise karşı tarafın üzerine bırakıldığını anlattı. Buna göre anlaşmazlıklar, sayaçların devri ve evde kimlerin bulunacağına dair tartışma sonrası şiddete dönüştü.

Beleda'nın savunması:

Olayın ardından konuşan Ramazan Beleda, kendisine yöneltilen taciz iddialarını kesin bir dille reddetti. Beleda, kızın hangi saatte eve girdiğinin gösterilmesini isteyerek, "o saatte nerede olduğumu kanıtlayabilirim" dedi ve karşı tarafın karakola gidip resmi şikayette bulunmamasına dikkat çekti.

Beleda ayrıca, "Ben o videodaki herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullanarak, videoda yer alan kişilere karşı yasal haklarını kullanacağını belirtti. Olayın bir adli boyut kazanması gerektiğini vurgulayan Beleda, taciz iddiasının ispat edilmemesi halinde uğradığı saldırının da gündeme alınmasını talep etti.

ev sahibi ve delil iddiaları:

Beleda, ev sahiplerinin ünlü isim Wilma Elles olduğunu söyleyerek, Elles ile eşinin olayın başından beri iletişim halinde olduğunu belirtti. Beleda, Elles'in olayın bazı yönlerine şahit olduğunu ve gerekli açıklamayı yapabileceğini öne sürdü.

Mağdur olduğunu ve üzerine iftira atıldığını söyleyen Beleda, elinde bulunduğunu iddia ettiği kanıtları sıraladı: olay günü kendisinin ve oğlunun tıraş edilmesine dair görüntüler, yakın arkadaşlarının işlettiği çay ocağındaki kamera kayıtları ve eşinin bulunduğu eve giderken HTS kayıtları. Ayrıca emlakçının da bazı konulara şahit olduğunu belirtti.

Beleda, kiracıların üzerine herhangi bir ikamet kaydı almadıklarını, bunun da örneğin sayaçların kimde tutulduğuna ilişkin şüpheleri güçlendirdiğini söyledi. Son olarak, Wilma Elles'in kamuoyuna çıkıp net bir açıklama yapması halinde konunun aydınlanacağını ifade etti.

Ramazan Beleda iddiaların doğrulanmasını isterken, karşı tarafın da elindeki kanıtları sunmasını talep etti. Beleda, olayla ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek resmi şikayet ve soruşturma beklentisinin altını çizdi.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA ESKİ KOMŞUSU VE BERABERİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN TACİZ İDDİASI İLE DARP...

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA’DA ESKİ KOMŞUSU VE BERABERİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN TACİZ İDDİASI İLE DARP EDİLEN RAMAZAN BELEDA, YAŞADIKLARINI ANLATTI. BELEDA, EV SAHİBİ OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ WİLMA ELLES’İN HER ŞEYDEN BİLGİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turgutlu'da lise önünde silahla ateş açılması: öğrenciler yaralandı
images

Liselerin önünde silahlı saldırı tehdidi: alınması gereken önlemler
images

Ayrılık tartışması ölümle sonuçlandı: Payas'ta eşini tüfekle öldüren zanlı tutuk...
images

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Patnos'ta ilköğretim haftası: geleceğe umutla bakan sınıflar

Liselerin önünde silahlı saldırı tehdidi: alınması gereken önlemler

Uzaktan timsahı andıran ada, şimdi farklı şehirlerden ziyaretçi çekiyor

Sarıkamış'ta ücretsiz servisle öğrencilerin okula erişimi kolaylaşıyor

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı