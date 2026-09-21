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Gemlik'te kaçarken tabancayla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

Gemlik’te bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada, kaçarken olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakalanan İ.K. mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gemlik'te kaçarken tabancayla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

Olayın gelişimi

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olay üzerine harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin takibi sonucu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli tespit edildi.

şüphelinin yakalanması:

Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan İ.K. isimli şüphelinin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve tutuklama:

Yargı sürecinde ifade ve delillerin değerlendirilmesi sonucu İ.K. hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

BURSA’DA SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

BURSA’DA SİLAHLI YARALAMA OLAYININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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