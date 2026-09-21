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Gaziantep'te kamyonetle traktör çarpıştı: üç kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı; traktör devrilirken römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te kamyonetle traktör çarpıştı: üç kişi yaralandı

Gaziantep'te kamyonetle traktör çarpıştı: üç kişi yaralandı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyreden kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda traktör yan yatarken, römorkta taşınan Antep fıstıkları yola döküldü ve kaza bölgesinde trafik geçici olarak etkilendi.

Kazanın oluşu ve araç bilgileri:

İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Yavuzeli istikametine seyreden Yunus K. (32) yönetimindeki 44 LF 197 plakalı traktör ile aynı yönde ilerleyen Mustafa H. (63) idaresindeki 34 HE 8769 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken, römorktaki Antep fıstıkları yola dağıldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan iki sürücü ile traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (66), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Soruşturma, çarpışmanın nedenine ilişkin delillerin toplanması ve olayın kesin seyrinin belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.

GAZİANTEP’TE KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 3 YARALI

GAZİANTEP’TE KAMYONET İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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