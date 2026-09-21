Manavgat'ta komşulara yardım eden Gürcistan uyruklu adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Akıph Movlanov, evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Beşkonak Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri, Movlanov'u yalnız yaşadığı evde sırtüstü hareketsiz halde buldu.

olay yeri incelemesi:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Movlanov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Movlanov'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

mahalle yaşamı ve komşu ilişkileri:

İlçede 20 yıldır ikamet ettiği belirtilen Movlanov'un, raftingcilere ve mahalle sakinlerine günlük işlerinde yardımcı olduğu öğrenildi. Kimsesi olmadığı için barınma ve yiyecek ihtiyaçları mahalle sakinleri tarafından karşılanan Movlanov, mahalli ilişkiler içinde bilinen bir isimdi.

Soruşturma kapsamında yetkililer olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YAŞAYAN VE MAHALLE SAKİNLERİNİN GÜNLÜK İŞLERİNE YARDIM EDEREK YAŞAMINI SÜRDÜREN GÜRCİSTAN UYRUKLU AKIPH MOVLANOV YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU.