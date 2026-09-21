Alaplı'da ağaçtan düşen kişinin üzerine merdivenle düşen kişi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çiçekli köyünde meydana gelen kazada, Neşet Yılmaz (61) yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçtan düştü. Düşme anında merdiveni tutan Rıdvan Türkoğlu (62)'nun da üzerine düşmesi sonucu her iki kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rıdvan Türkoğlu ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Neşet Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE AĞAÇTAN DÜŞEN BİR KİŞİ İLE DÜŞME SIRASINDA MERDİVENİ TUTAN KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN BİRİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.