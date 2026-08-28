Gece D320'de çarpışma: Yalvaç'ta üç kişi yaralandı

Yalvaç'ta akşam saatlerinde trafik kazası

Kaza, saat 20.30 sıralarında D320 Yalvaç-Şarkikaraağaç kara yolunun Kuyucak köyü Çördük mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. K. idaresindeki 07 EYC 58 plakalı otomobil, Yalvaç'tan Şarkikaraağaç yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Ş. D. yönetimindeki 32 ACE 971 plakalı otomobille çarpıştı.

kaza ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucunda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü Ş. D. ile araçtaki yolcu U. D., ilk olarak Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı; daha sonra durumları nedeniyle Isparta Tıp Fakültesi Acil Servisine sevk edildiler. Diğer otomobilin sürücüsü R. K. ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

kurtarma, trafik ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü şekilde sağladı; kaza yerindeki araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü. Ekiplerin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Yetkililer, sürücülerin ifadeleri ve araçların durumu doğrultusunda kaza sebebini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki sürücülere özellikle gece saatlerinde hız ve dikkat kurallarına uymaları hatırlatıldı.

ISPARTA'NIN YALVAÇ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.