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Yol ortasında sızan sürücünün müdahalesi sonrası yakınlarına teslim edildi

Aksaray'da bulvar ortasında aracını durdurup içinde sızan Aydın S., sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle muayene edilip yakınlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol ortasında sızan sürücünün müdahalesi sonrası yakınlarına teslim edildi

Yol ortasında sızan sürücünün müdahalesi sonrası yakınlarına teslim edildi

Olay, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İhbarlara göre, sürücü Aydın S. idaresindeki 42 ARG 717 plakalı araç seyir halindeyken bulvar üzerinde durarak araç içinde sızdı.

Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi:

Aracın içinde hareketsiz durumda olan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, sürücüyü uyandırdı; şahıs kendinde olmadığını ve alkollü olduğunu belirtti.

Sağlık kontrolü ve teslim süreci:

Polis ve sağlık görevlileri tarafından araçtan indirilen sürücü ambulansa alınarak muayene edildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından ekipler, sürücünün bir yakınına ulaşarak gerekli işlemler tamamlandıktan sonra şahsı ve aracı yakınlarına teslim etti.

AKSARAY&#039;DA SEYİR HALİNDEYKEN ARACIYLA YOL ORTASINDA DURUN İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE SIZIP KALAN SÜRÜCÜ...

AKSARAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN ARACIYLA YOL ORTASINDA DURUN İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE SIZIP KALAN SÜRÜCÜ EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ. ALKOLLÜ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN SÜRÜCÜ AMBULANSTA MUAYENE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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