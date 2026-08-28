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Nikah töreninde aileye vurgu: Bilal Erdoğan genç çifte üç çocuk temennisinde bulundu

Bilal Erdoğan, Ankara'da nikah töreninde evliliğin önemini vurgulayıp Cumhurbaşkanı'nın çağrısına atıfla genç çifte en az üç çocuk temennisinde bulundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 01:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nikah töreninde aileye vurgu: Bilal Erdoğan genç çifte üç çocuk temennisinde bulundu

Tören ve şahitlik

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Ankara'da özel bir salonda düzenlenen Merve Varlı ile M. Zahid Tüfekçi'nin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahidi olarak konuşan Erdoğan, bu akşamın bir ömür sürecek birlikteliğin ilk adımı olduğunu ve ailelerin, dostların bu mutluluğu paylaşmasının önemini vurguladı.

Erdoğan, törene katılan ailelere ve misafirlere yönelik satır arası değerlendirmelerinde evliliğin kişisel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekti. Bu anlamlı anın bireyler için ne kadar değerli olduğunu belirterek genç çifte iyi dileklerini iletti.

Ailenin kutsallığı ve dini çerçeve

Konuşmasında aileye dini bir çerçeve de çizen Erdoğan, ailenin kutsal olduğuna dair sözlerini Peygamberimizin kavli ve Allah'ın emri şeklinde ifade etti. Bu söylemle evliliğin hem bireysel bir vecibe hem de toplumun temel taşı olduğuna işaret etti ve evlenmenin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Nesil, temenni ve örnek isimler

Erdoğan, neslin devamı ve bir milletin güçlenmesi bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan çağrıyı hatırlattı. Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir dile getirdiği hedef doğrultusunda genç çifte en az üç çocuk temennisinde bulunulmasını istedi ve bu temenninin dua ile desteklenmesini talep etti.

Konuşmasında ayrıca bu üç veya daha fazla çocuğun manevi ve tarihi figürlerden örnek alınacak şekilde yetişmesi arzusunu dile getirdi. Selahattin Eyyubi, Hazreti Fatıma ve Hazreti Hatice gibi isimleri anarak genç nesillerin güçlü karakter ve inançla yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Törenin sonunda Erdoğan, evlilik cüzdanını gelinin eline takdim ederek genç çifti, ailelerini ve töreye katılanları tebrik etti ve yeni hayatları için hayırlı temennilerde bulundu.

Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu: Genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu

Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu: Genç çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulundu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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