Gece yarısı İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak hasar verdi

İnegöl'de gece yarısı trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak yol kenarındaki tabelalara çarptı ve sürücü yaralandı.

Kaza anı ve etkilenen noktalar:

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Talha A. idaresindeki 06 CYZ 539 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Araç yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve burada bulunan tabelalara çarparak devirdi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Talha A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKARAK TABELALARI DEVİRDİ. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.