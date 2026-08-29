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Şiddetli fırtınada feribot iskeleden sürüklendi, yolcular başka feribota aktarıldı

Elazığ-Malatya seferindeki feribot, şiddetli rüzgâr yüzünden Şehit Fethi Sekin iskelesine yanaşamayınca sürüklendi; yolcular başka feribota güvenle aktarıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli fırtınada feribot iskeleden sürüklendi, yolcular başka feribota aktarıldı

Feribot iskeleden sürüklendi

Elazığ ile Malatya arasında sefer yapan bir feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'ne yanaşamadı. Fırtına etkisiyle feribot su üzerinde sürüklendi ve yolcular kısa süreli panik yaşadı.

Tahliye süreci:

Bölgede konuşlu başka bir feribot, sürüklenen feribota yaklaşarak yolcuların güvenli şekilde transfer edilmesini sağladı. Tahliye, deniz koşullarına rağmen kısa sürede gerçekleştirildi ve yolcular başka feribota aktarıldı.

Görüntüler ve olayın gözlemleri:

Yaşanan durumun bazı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde feribotun rüzgâr altında iskeleden uzaklaştığı ve tahliye sırasında yolcuların tedirginlik yaşadığı görülüyor. Olay, fırtına koşullarında deniz ulaşımının zorluklarını bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ İLE MALATYA ARASINDA SEFER YAPAN BİR FERİBOT, ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE...

ELAZIĞ İLE MALATYA ARASINDA SEFER YAPAN BİR FERİBOT, ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE İSKELEYE YANAŞAMAZKEN, YOLCULAR BAŞKA FERİBOTA TAHLİYE EDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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