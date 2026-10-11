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Gemlik'in yas günü: Manisa'daki kaza bir aileyi yıktı

Akhisar gişelerinde otobüs ve çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 27 yaralandı; vefat eden Zülfinaz Tosun'un cenazesi yarın Gemlik'e getirilecek.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gemlik'in yas günü: Manisa'daki kaza bir aileyi yıktı

Manisa'daki kaza Gemlik'te derin üzüntüye yol açtı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu çok sayıda can kaybı yaşandı. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi; olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gemlik'te ailede gelişmeler:

Kazada yaşamını yitirenler arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Zülfinaz Tosun (64) da bulunuyor. Acı haber, Tosun'un ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Ailenin cenaze işlemleri için Manisa'ya hareket ettiği, Zülfinaz Tosun'un cenazesinin yarın Gemlik'e getirilmesinin beklendiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliği çalışmaları bölgedeki yetkililerce sürdürülürken, kazanın sebeplerine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

ZÜLFİNAZ TOSUN (64) HAYATINI KAYBETTİ.

ZÜLFİNAZ TOSUN (64) HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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