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Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi

Meteoroloji uyarısının ardından Gaziantep'te akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler kentte etkileyici görüntüler oluşturdu, vatandaşlar kaydetti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 23:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi

Gaziantep semaları şimşeklerle aydınlandı

Akşam saatlerinde Gaziantep genelinde peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı ve kentte etkileyici görüntüler oluşturdu. Ani parlamalar geceyi adeta gündüze çevirirken birçok noktadan izlenebilen ışık oyunları dikkat çekti.

Meteoroloji uyarısı ve yağış beklentisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman için yapılan aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, akşam vakti bölgedeki şimşek aktivitesinde artış gözlendi. Uyarı kapsamında vatandaşların tedbirli olması istendi.

Vatandaşların kaydettiği anlar:

Kentin birçok noktasından gözlemlenen şimşekler, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, peş peşe çakan şimşeklerin oluşturduğu kareleri sosyal medyada paylaştı ve etkileyici sahneler kaydedildi.

GAZİANTEP’TE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

GAZİANTEP’TE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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