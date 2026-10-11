Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosiklet çarpıştı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksiyle motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 20:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosiklet çarpıştı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza ve müdahale:

Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir ticari taksi ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile motosikletteki yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza tutanaklarına göre ticari taksi şoförü B.P. yönetimindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K. idaresindeki 34 MZE 879 plakalı motosikletin çarpıştığı kaydedildi.

EDİRNE’DE TİCARİ TAKSİ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ...

EDİRNE’DE TİCARİ TAKSİ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi
images

Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
images

Bahçelievler'de kötü koku ihbarı sonrası yalnız kişinin cansız bedeni bulundu
images

Kanlıca önlerinde kıyıya metreler kala duran kimyasal tanker tehlikeyi önledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Barcelona maçı için hazırlıklarını hızlandırdı

Uzunköprü'de araçta saklanan 14 düzensiz göçmen emniyete teslim edildi

Kilis-Hatay kara yolunda kaza: motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

Bahçelievler'de kötü koku ihbarı sonrası yalnız kişinin cansız bedeni bulundu

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi