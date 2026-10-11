İstasyon Mahallesi'nde taksi ile motosiklet çarpıştı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

kaza ve müdahale:

Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir ticari taksi ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile motosikletteki yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza tutanaklarına göre ticari taksi şoförü B.P. yönetimindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K. idaresindeki 34 MZE 879 plakalı motosikletin çarpıştığı kaydedildi.

EDİRNE’DE TİCARİ TAKSİ İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.