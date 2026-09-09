Genç ekipler e-ticaret aramalarına veri odaklı çözümler getirdi

TEKNOFEST 2026 Güneydoğu programı kapsamında Trendyol ile T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen E-ticaret Yarışması, genç katılımcılara gerçek dünya e-ticaret problemleri üzerinde çalışma imkânı sundu. Yarışma, veri bilimi, yapay zekâ ve e-ticaret teknolojileri alanlarında yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçladı.

yarışma formatı ve katılım süreci:

Yarışmaya toplam 544 takım ve 1.700 yarışmacı başvurdu. Ön eleme aşaması, 21 gün boyunca Kaggle platformu üzerinden gerçekleştirildi; katılımcılar bu süreçte geliştirilen modelleri test etmek için toplam 11 bin 400 farklı tahmin üretti. Ön elemenin ardından 10 takım finale kaldı ve finale çıkan ekipler toplam 32 yarışmacı olarak projelerini jüri karşısında savundu.

Yarışmacılardan beklenen temel görev, kullanıcıların arama niyetleri ile ürünler arasındaki anlamsal bağı çözümleyerek e-ticaret arama deneyimini iyileştirecek veri odaklı modeller üretmekti. Takımlar, arama terimleri ve kavramlar, ürün isimleri, kategori hiyerarşileri ile materyal, renk ve stil gibi detaylı ürün özelliklerini bir araya getirerek çözümler geliştirdi.

final değerlendirmesi ve ödüller:

Final sunumları ve canlı demolar, beş kişilik jüri tarafından; takımların geliştirdiği kodlar ise dört kişilik teknik inceleme ekibi tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi ve teknik inceleme sonuçları doğrultusunda yarışmanın kazananları belirlendi.

Törene Trendyol CTO’su Cenk Çivici katıldı. Birinci olan ArmaTerimi takımı 150 bin TL, ikinci olan abdül basitadam takımı 120 bin TL, üçüncü olan Dream Team takımı ise 100 bin TL ödül aldı. Ayrıca jüri tarafından belirlenen Çözüm Başarısı, Kaggle Aşaması, Çözüm Hızı, Çözüm Sunumu, İmplementasyon ve Dokümantasyon ile Model Açıklanabilirliği kategorilerinde dereceye giren takımlara plaket takdim edildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal de yarışmacıları ziyaret ederek çalışmalarını izledi. Etkinlik, katılımcılara hem teknik yetkinliklerini gösterme hem de gerçek iş problemleri üzerinden yenilikçi fikirler geliştirme fırsatı sundu.

Trendyol ve T3 Vakfı iş birliği kapsamında düzenlenen yarışma, gençlerin teknoloji, veri bilimi ve yapay zekâ alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmeye ve e-ticaret ekosistemine pratik çözümler kazandırmaya yönelik bir adım olarak öne çıktı.

TEKNOFEST 2026 GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA TRENDYOL İLE T3 VAKFI’NIN BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘E-TİCARET YARIŞMASI’, GENÇ YETENEKLERİ GERÇEK DÜNYA E-TİCARET PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERE BİR ARAYA GETİRDİ.