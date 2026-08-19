Gençlerbirliği'nde Cheikh Niasse ve Tiago Gouveia sağlık kontrolünden geçti, bir forvet daha planlanıyor

transfer gelişmesi:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde düzenlenen toplantıda Cheikh Niasse ve Tiago Gouveia'nın durumuna açıklık getirdi. Diyadin, her iki oyuncunun da Ankara'da sağlık kontrolünden geçtiğini bildirdi.

"Cheikh Niasse ve Tiago Gouveia ile ilgili de ikisi de Ankara’da. Sağlık kontrolünden geçtiler. Bir aksilik olmazsa birazdan kulüpteki görüşmeler tamamlanacak. Ardından da bir tane daha forvet oyuncusu alınacak." dedi.

görüşmeler ve kontenjan değerlendirmesi:

Diyadin, transferlerin son aşamasında kulüp içi görüşmelerin sürmekte olduğunu vurguladı ve yabancı oyuncu kontenjanına dikkat çekti. Teknik direktör, "Yabancı kontenjan olayımız bununla sınırlı. Artı 4 hariç. 2 taneyi bugün aksilik olmazsa, 1 tane forveti de önümüzdeki günlerde katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer politikasının öncelikli gerekçesi olarak takımda yaşanan kayıpları ve kadro derinliği ihtiyacını gösteren Diyadin, takviyelerin savunma ve hücum hattına yapılacağını belirtti. Bir forvet hamlesinin kısa vadede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

maç değerlendirmesi, göztepe uyarısı ve tongya görüşü:

Diyadin, Fenerbahçe maçına dair değerlendirmesinde rakibin favori olduğunu ancak takım savunmasının olumlu noktaları olduğunu söyledi: "Yenilmenin kolay, yenmenin olay olduğu bir maç oynadık. Doğal olarak maçın favorisi kadro kalitesi anlamında Fenerbahçe’ydi. Maçtan sonra da söyledim iyi takım savunması yaptık. Yoksa oyunsal olarak bu sürdürülebilir bir oyun tarzı değil."

Önlerindeki Göztepe deplasmanına ilişkin uyarıda bulunan Diyadin, rakibin uzun süre benimsediği oyun formatı ve atletik oyuncu grubunun zorluk yaratacağını vurguladı: "Göztepe, taraftar bazında da zorlu bir deplasmandır... Muhakkak geçen haftaki gibi bizim adımıza zorlu bir maç olacaktır. Ancak yine bir şeyler yapmaya çalışacağız."

Franco Tongya hakkında da konuşan Diyadin, oyuncunun iki farklı pozisyonda görev yapabildiğini ve yaşının 23-24 olduğunu belirterek, kişisel görüşünün takımda kalması yönünde olduğunu söyledi: "Tongya ile ilgili görüşüm kalması yönünde... Benim tarafımdan transferine çok sıcak bakmadığım bir oyuncu. İnşallah da öyle olacak."

Toplantıda ayrıca Fenerbahçe'nin rotasyon tercihleri tartışıldı; Diyadin, rotasyon yapılan oyuncuların lig genelinde arzulanır nitelikte olduğunu ifade ederek, teknik kararlara anlayış gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi: "İdeal bir 11'i vardır teknik adamların ama oynayan oyuncular da İsmail olsun Oğuz olsun bugün bıraksanız bu ligin yüzde 90'ı o oyuncuları almak ister."

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN, KONUŞMA YAPTI.