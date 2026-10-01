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Gençlere yatırımla yarını inşa ediyoruz: Malatya'da kütüphane ve KPSS kampı

Başkan Sami Er, gençlik ve eğitim yatırımlarının sürdüğünü; çocuk kütüphanesinin tamamlandığını ve mahallelere 13 kütüphane açılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Gençlere yatırımla yarını inşa ediyoruz: Malatya'da kütüphane ve KPSS kampı

Başkan Er kütüphane kampını ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Şehir Kütüphanesi'nde düzenlenen 2026 KPSS Malatya Genel Tekrar Kampını ziyaret ederek sınava hazırlanan adaylarla bir araya geldi. Kamp, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ve Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi.

Kütüphane ortamı ve öğrenci motivasyonu:

Ziyarette Başkan Er, kütüphanedeki yoğun çalışma ve disiplin ortamından etkilendiğini belirtti. Öğrencilerin motivasyonunu ve gayretini yakından gözlemleyen Er, emeklerinden dolayı gençleri tebrik etti ve aileleriyle birlikte gösterdikleri çaba için 'Allah emeklerinizi boşa vermesin' temennisinde bulundu.

Kampta görevli öğretmenler ve kütüphane çalışanlarının desteğine de dikkat çeken Başkan Er, düzenlenen programın öğrencilerin sınav hazırlık sürecine katkı sunduğunu kaydetti. Ziyaret sırasında öğrenciler Başkan Er'i alkışlarla karşıladı ve coşkulu sevgi gösterisinde bulundu.

Yeni kütüphaneler ve gençlik merkezleri planı:

Başkan Er, Malatya'yı 'kütüphaneler ve spor şehri' yapma hedefi doğrultusunda yatırımların devam ettiğini vurguladı. Mevcut Şehir Kütüphanesi'nin gençlerin kullanımına sunulduğunu, eksiklerin ise öğrencilerin geri bildirimleri doğrultusunda giderildiğini belirtti. Ayrıca mevcut kütüphanenin yanında çocuk kütüphanesinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve mahallelerde toplam 13 kütüphane açılacağını aktardı.

Bu kütüphanelerin gençlik merkezleriyle birlikte planlandığını söyleyen Er, gençlerin yalnızca ders çalışabilecekleri değil aynı zamanda sosyalleşebilecekleri mekanların da oluşturulacağını ifade etti. Başkan, gençlere her zaman destek vereceklerini şu sözlerle özetledi: 'Gençler bizim geleceğimiz, yarınımız. Gençlerimize yaptığımız her yatırımın ve hizmetin bu memleketin geleceği için yaptığımız bir inşa faaliyeti olduğunu düşünüyorum.'

Kampın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve kütüphane çalışanlarına teşekkür eden Başkan Er, KPSS'ye hazırlanan tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu ve hedeflerine ulaşacakları günleri görmelerini temenni etti.

Programda söz alan tarih dersi öğretmeni Aydın Yüce, deprem döneminde Malatya'ya gelmelerine rağmen öğrencilerin zor şartlarda sınava hazırlandıklarını gözlemlediklerini belirterek Başkan Er'e teşekkür etti. Yüce, öğrencilerin çalışma disiplinine ve soru bankası çözme performansına vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda ÖSYM sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik kütüphane hizmetleri anısına Başkan Sami Er'e, ÖSYM'nin sıkça başvurduğu eserlerden biri olan Divanü Lügati't-Türk hediye edildi.

BAŞKAN ER: &quot;GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ&quot;

BAŞKAN ER: "GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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